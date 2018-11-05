الجيش الروسي الأقوى أوروبيا

نشر موقع "Business Insider" تصنيفه لأقوى الجيوش أوروبيا، معتمدا في تصنيفه على عدد القوات المسلحة والآليات العسكرية ومستوى تطور الصناعة الحربية.

فبحسب التصنيف احتل الجيش الروسي المرتبة الأولى كأقوى الجيوش في أوروبا، بعدد إجمالي وصل لأكثر من 3,5 مليون جندي، وما يقارب 4 آلاف طائرة، وبأكثر من 20 ألف دبابة و350 سفينة مختلفة الأنواع.

© Sputnik . Iliya Pitalev الجيش الروسي يحصل على 200 نموذج من الأسلحة الجديدة

بالإضافة لميزانية عسكرية تصل لـ47 مليار دولار، بحسب مانشر الموقع.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بـ390 ألف جندي، وأكثر من 1200 طائرة و400 دبابة، وبإنفاق حربي وصل لـ40 مليار دولار.

واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة بعدد قوات مسلحة وصل لـ280 ألف جندي، وميزانية دفاع وصلت لـ50 مليار دولار.

كما ضمت قائمة الجيوش العشر الأوائل جيوش كل من تركيا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بولندا، اليونان وأوكرانيا.

وجاء ترتيب الجيش البلجيكي في آخر القائمة التي ضمت 25 بلدا كأضعف الجيوش في أوروبا.