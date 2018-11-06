الجيش الروسي يواصل اعتماد "تي-72بي3" في الخدمة

أعلنت إدارة الإعلام التابعة للمنطقة العسكرية المركزية أن فصيلة دبابات، مؤلفة من 3 مركبات قتالية من طراز "تي-27بي3"، التحقت بأسطول المركبات التابعة لمعهد أومسك لهندسة المركبات المدرعة.

وسيتم استخدام المعدات العسكرية الحديثة، التي تنتجها شركة "أورال فاغون زافود" في تدريب ضباط القوات البرية مستقبلا.

وتعتبر " تي-72بي3 " في الوقت الحالي، التعديل الأخير من الدبابات الروسية الرئيسية.

وزودت الدبابة بمدفع من طراز "2أ46إم-5" بعيار 125 ملم مع خصائص محسنة. كما تم تجهيزها بنظام "أوتيوس" بعيار 12.7 ملم، المضاد للطائرات.

ويعتبر "سوسنا-أو" النظام الأساسي للاستهداف، الذي يسمح بتدمير الأهداف المختلفة بفعالية سواء ليلا أو نهارا.

وتجدر الإشارة إلى أن النماذج الأولى من "تي-72بي3" كانت تزود بمحركات قدرتها 840 حصانا، بينما أصبحت اليوم 1130 حصانا، ما أدى إلى زيادة السرعة القصوى إلى 70 كم/الساعة وتحسين القدرة على المناورة.

كما تم تحسين قدرة الدبابة على تحمل ذخيرة العدو، فقد تم تجهيزها بشاشات جديدة ومضاد للدبابات شديد الانفجار بحشوة مقلوبة ومجموعة خاصة من الحماية النمطية القابلة للإزالة.