فيديو من مسافة قريبة يظهر مناورات المقاتلة الروسية الأحدث "سو-57"

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات لمناورات المقاتلة الروسية الأحدث من الجيل الخامس "سو-57" متعددة الأغراض، حيث قامت طائرة "آن-12" بتصويرها من مسافة قريبة.

ويظهر الفيديو قيام مقاتلتين بمناورات فوق إقليم استراخان الروسي، حيث تطيران على ارتفاع منخفض نوعا ما، بينما تقوم إحداهما بالدوران 360 درجة وتظهر القسم السفلي من الطائرة.

ووفقا لمراسل القناة مظهر المقاتلة الروسية من الجيل الخامس يختلف اختلافاً مذهلاً عن الطائرات الأخرى.

وقال المراسل "لقد كانت للتو هنا طائرة "سو-30-سي-إم" ولكن عند النظر إلى "سو-57" ينتابك شعور بأنها أقرب إلى طبق طائر".

والجدير بالذكر أن "سو-57" هي مقاتلات روسية من الجيل الخامس، وكانت قد صعدت إلى الأجواء أول مرة عام 2010، وكان المشروع الحالي يعرف في وقت سابق بـ "باك فا" (مجمع الطيران الواعد لخط الطيران الأمامي).