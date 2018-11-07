المصممون يحطمون جناح "سو-57" (فيديو)

يوضح الفيديو كيف يتم زيادة وزن جناح المقاتلة تدريجيا، حتى تصل الزيادة إلى نسبة 104% ويتحطم الجناح.

وأشار رئيس مكتب التصميم "سوخوي" ألكسندر شكودا إلى أن هذا كان نتيجة ممتازة، قائلا إنه في حال تحمل الهيكل أكثر من 104%، وهذا يعني أن الوزن زائد.

وبذلك يسعى المصممون إلى إيجاد توازن أمثل بين المتانة والخفة.

وتجدر الإشارة إلى أن "سو-57" (باك فا — سابقا) مقاتلة روسية متعددة الأغراض من الجيل الخامس. وصممت باستخدام تكنولوجيا التخفي وتم تصميمها لتدمير الأهداف الجوية والبرية والمائية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى الاستطلاع بعيد المدى وتدمير أنظمة تحكم بطائرات العدو.

وستستلم القوات الجوي الروسية 12 مقاتلة "سو-57" في عام 2019.