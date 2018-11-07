روسيا تبدأ بتطوير قاذفات استراتيجية حديثة واعدة

في الوقت نفسه، أشارت الشركة إلى أن العمل على تحديث وتطوير هذا المجمع الفريد من نوعه يتم تحت إشراف خاص من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية ووزير الدفاع، وهو ما أكدته أيضا زيارتهما لمصنع الطيران في قازان.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي آنذاك، ديمتري روغوزين، عن أمله في أن يبدأ اختبار المجمع الواعد للطيران البعيد المدى في فترة 2023 — 2024 مشيرا إلى أن مكتب تصميم " توبوليف " سيبدأ هذا العام، بمرحلة التصميم النشط لمجمع الطيران بعيد المدى الواعد.
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