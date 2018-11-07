روسيا تبدأ بتطوير قاذفات استراتيجية حديثة واعدة

أعلنت شركة الطائرات الموحدة الروسية اليوم الأربعاء، عن بدء تصميم مجمع للطيران بعيد المدى في روسيا.

© Sputnik . Maxim Bogodvid القوات الجوية الروسية تحصل على قاذفات "تو-22أم3أ" حديثة (صور)

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الشركة "نظرا لتحديث حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-160إم" و"تو-95إم سي"، فإنه يجري تطوير إنتاج طائرات من طراز "تو-160 إم" ، حيث يتم تعزيز المكونات الجوية للقوات النووية الاستراتيجية لروسيا. بالإضافة إلى ذلك بدأ تصميم مجمع واعد للطيران بعيد المدى".

في الوقت نفسه، أشارت الشركة إلى أن العمل على تحديث وتطوير هذا المجمع الفريد من نوعه يتم تحت إشراف خاص من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية ووزير الدفاع، وهو ما أكدته أيضا زيارتهما لمصنع الطيران في قازان.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي آنذاك، ديمتري روغوزين، عن أمله في أن يبدأ اختبار المجمع الواعد للطيران البعيد المدى في فترة 2023 — 2024 مشيرا إلى أن مكتب تصميم " توبوليف " سيبدأ هذا العام، بمرحلة التصميم النشط لمجمع الطيران بعيد المدى الواعد.