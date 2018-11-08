الدبابات العراقية تحصل على "يد طويلة" طالما حلم بها جيش صدام حسين

ونشرت في الإنترنت صور يظهر فيها كيف أن مشغلي المدفعية يتعرفون على إمكانيات إطلاق النار في الدبابة ويتدربون على استخدام الأسلحة الموجهة.

ومن أسلحة الدبابة النظام الصاروخي 9كي119أم "ريفليكس-إم"، القادر على تدمير أهداف مختلفة على بعد يصل إلى 5000 متر. وتحتوي الذخيرة على وحدات قتالية مترادفة قادرة على تدمير المدرعات المزودة بحماية ديناميكية. ويوجد في الدبابة أيضا مهداف التصوير الحراري الحديث.

ووفقاً لبعض التقارير، كان القادة العسكريون العراقيون التابعون لجيش صدام حسين يحلمون بالحصول على دبابات صاروخية. ولأسباب وجيهة: قام خبراء أمريكيون بتحليل نتائج المعركة في الكويت عام 1991 ، وأشاروا إلى أنه إذا كان لدى الجيش العراقي في ذلك الوقت دبابات قادرة على استخدام الصواريخ الموجهة، فربما تكون نتيجة بعض المعارك مختلفة، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

وحصلت الدبابات العراقية في الوقت الحالي على "يد طويلة" تسمح لها بالقتال بفعالية أكثر في الظروف الصحراوية.