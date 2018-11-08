الصين تعرض أحدث صاروخ مضاد للسفن (صور)

كشفت شركة علوم الفضاء والصناعة الصينية (CASIC) عن صاروخ CM-401 الجديد في معرض تشوهاي للطيران، والذي تم إطلاقه رسميا في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

ولا توجد معلومات مفصلة عن الصاروخ حتى الآن، لكن يعتقد المراقبون أن الصاروخ الصيني نظير للصواريخ الباليستية الروسية "إسكندر- إم". ويشبه صاروخ CM-401 الصاروخ الروسي في الشكل، لكن يبدو أنه أصغر، وفقا لموقع The Drive.

وأفادت التقارير أن منصة الإطلاق يمكن أن تطلق صاروخين في آن واحد في مسارات مختلفة على هدف واحد أو هدفين. هذا يسمح بضرب الأجسام الكبيرة والبطيئة الحركة نسبيا، مثل حاملات الطائرات أو السفن الحربية الكبيرة الأخرى.

والمدى الأدنى للصاروخ هو 15 كيلومترا، أما الأقصى هو 290.

وذكرت مجلة "The National Interest" أن سرعة الصاروخ هي ما بين أربعة وستة أرقام ماخ. ويمكن له أن يطير في الفضاء القريب، ثم يسقط بسرعة عالية على الهدف. الصاروخ الجديد لن يعجب سفن البحرية الأمريكية.

وسيتم إدخال الصاروخ في ترسانة البطاريات الساحلية والمدمرات. وأضاف Drive أنه قد يتم تصدير CM-401 أيضًا. لا تستبعد CASIC مثل هذا الاحتمال.