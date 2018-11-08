كيف تبدو الحرب النووية بين روسيا والولايات المتحدة

يرى الخبير العسكري قنسطنطين سيفكوف أن الحرب المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة قد تبدأ باستخدام الأسلحة التقليدية وتنتهي باللجوء إلى الأسلحة النووية.

ووفقا لأقواله، فقد يستغرق وقتا طويلا الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، أما احتمال بدء الحرب فورا بالأسلحة النووية ضئيل جدا بسبب الظروف السياسية والمعنوية والنفسية والقانونية.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation لماذا روسيا لا تحتاج لأسلحة جديدة لتدمير الولايات المتحدة

وكتب سيفكوف في مقاله لصحيفة " في بي كا " الروسية: "الإشارة الفورية إلى أن المعتدي مستعد للضربة ستكون استدعاء السفير وموظفي البعثة الدبلوماسية".

ووصف أن العلامات الأخرى ستكمن في نشر القوات بالقرب من الحدود الروسية تحت ستار المناورات، فضلا عن إنشاء قوات بحرية هجومية من المناطق، التي تسمح بتوجيه ضربات على أراضي البلاد.

ويعتقد الخبير أن روسيا ستملك الوقت للاستعداد في هذه الحالة. وإذ لزم الأمر قد تقوم روسيا بتوجيه ضربة استباقية غير نووية على أماكن تمركز الصواريخ البالستية والمجنحة، الموجهة على الأراضي الروسية.

واقترح الخبير توسيع وتطوير واعتماد الصواريخ البالستية متوسطة المدى، ذات الرؤوس الحربية النووية، بصدد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة والصغيرة المدى.

وقد تم التوقيع على هذه المعاهدة في كانون الأول/ديسمبر من عام 1987. وتمنع الوثيقة كل من روسيا والولايات المتحدة من تطوير الصواريخ البالستية والمجنحة، التي يتراوح مداها ما بين 500 إلى 5500 كم.