ملك الحرب البرية: "المدمر" الصيني يحصل على صواريخ مجنحة

عرضت مركبة دعم القتال QN-506 في معرض تشوهاي للطيران، التي تعتبر منافسًا لـ "ترميناتور" (المدمر) الروسي.

وقدم منظمو المعرض QN-506 على أنها ملك جديد للحرب البرية. والمركبة مزودة بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم ومدفعية عيار 30 ملم وأربعة صواريخ مضادة للدبابات مداها 6 كيلومتر و20 صاروخ متعدد الأغراض مداها 4 كيلومتر وأربعة صواريخ مجنحة مداها 10 كيلومتر، وطائرة بدون طيار تطير على بعد 10 كيلومتر ونظام مدمج للتحكم بإطلاق النار، وفقا لروسيسكايا غازيتا.

ومركبة QN-506 مبنية على هيكل الدبابة الصينية "نوع 59". يوجد حاويتان للصواريخ، ونظام تحكم حديث للطاقم، ومحرك قوي، ومن المتوقع أن يتم تصدير هذه المركبة.

وكما تبين في النزاعات المسلحة الأخيرة في الشرق الأوسط، فإن الحاجة إلى مثل هذه المركبات القتالية كبيرة للغاية. ولدى المركبة الصينية فرصة للنجاح.