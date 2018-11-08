بالفيديو...سباق دبابة "تي-80" و"تي-72"

وشاركت في السباق دبابة "تي-80" ودبابة "تي-72". والواضح من الفيديو أن السباق جرى بالقرب من نوفوسيبيرسك.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التقاط الفيديو قبل 5 سنوات، ولكنه نال شعبية كبيرة بعد أن قام المدون أندريه تارسينكو بنشره.

ويظهر في الفيديو تحرك المركبات المدرعة التي تزن أكثر من 40 طنا.

ولقد سبقت دبابة "تي-80" دبابة "تي-72". وهذا ليس غريب لأن محرك التوربين الغازي في "تي-80" قوته 1100 حصان مما يجعل سرعتها تصل إلى 70-80 كيلومترا على الطريق السريع. أما محرك دبابة "تي-72" قوته 840 حصانا وسرعتها 60 كيلومترا في الساعة.