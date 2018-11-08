"سو-57" تحلق على علو منخفض للغاية بمشهد يخطف الأنفاس (فيديو)

نشرت قناة "زفيزدا"الروسية مقطعا مصورا لجولة قامت بها مقاتلتان روسيتان من نوع "سو-57" على علو منخفض للغاية.

مقطع الفيديو تم تصويره باستخدام طائرة النقل من نوع "AN-12"، بالإضافة لعدد من الكاميرات كانت مثبتة على المقاتلتين.

ويظهر المقطع المصور تحليق المقاتلتين على ارتفاع وصل لـ300 متر، لتعاودا الانخفاض لارتفاع وصل لـ5 أمتار عن سطح الأرض.

وكان مهندسو مكتب التصميم "سوخوي" قد اختبروا في وقت سابق مدى متانة جناح "سو-57"، كما أشار رئيس مكتب التصميم "سوخوي" ألكسندر شكودا إلى أن هذا كان نتيجة ممتازة، قائلا إنه في حال تحمل الهيكل أكثر من 104%، وهذا يعني أن الوزن زائد.

يذكر بأن "سو-57" مقاتلة من الجيل الخامس متعددة المهام، تستخدم لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية قريبة وبعيدة المدى، بالإضافة لتدمير أهداف أرضية وأنظمة دفاع جوي.