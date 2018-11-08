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16:36 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    صاروخ مينيتمان - 3 النووي الأمريكي داخل صومة تخزينه في موقع تابع للجيش الأمريكي عام 2014

    7 معلومات عن أخطر صاروخ نووي أمريكي عابر للقارات (فيديو وصور)

    © AP Photo / Charlie Riedel
    رصد عسكري
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    أطلق الجيش الأمريكي صاروخا باليستيا عابرا للقارات من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا، أمس الأربعاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لإصابة هدف محدد في المحيط الهادئ.

    إطلاق صواريخ باليستية سارمات، وزارة الدفاع، روسيا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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    قال موقع "إيرفورس تايمز" الأمريكي إن الصاروخ، الذي تم إطلاقه طراز "مينيتمان — 3"، وأن عملية الإطلاق جرت، الأربعاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشيرا إلى أن هدف التجربة هو التأكد من قدرات الصاروخ وقدرته على إصابة أهدافه في وقت الحرب، وأن هذه التجربة ليس لها علاقة بأي أحداث عالمية.

    وذكر الجيش الأمريكي أنه تم تحديد مسار الصاروخ، الذي اخترق الغلاف الجوي وعاد إليه متجها نحو الهدف، دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن التجربة الصاروخية.

    يذكر أن التجربة السابقة لصاروخ من نفس الطراز، تم إجراؤها في يوليو/ تموز الماضي، لكنه تحطم بسبب خلل فني.

    ويمكن للصاروخ حمل 3 رؤوس حربية، لكنه غير مسلح خلال التجارب.

    وأورد موقع شركة "بوينغ" الأمريكية 7 معلومات عن صاروخ "مينيتمان — 3" العابر للقارات:

    1- يعد الصاروخ أحد أضلاع "المثلث النووي" الأمريكي (الصواريخ والقاذفات والغواصات)، ويرجع تاريخه إلى عام 1958، وتقع منصات إطلاق الصاروخ في ثلاث مناطق مركزية في وايومنغ ومونتانا ونورث داكوتا.

    2- تم اختيار شركة "بوينغ" لتصنيع الصاروخ وخلال عام قامت بأول تجربة لإطلاق "مينيتمان — 1"، وكان أول صاروخ عابر للقارات يعمل محركه بالوقود الصلب.

    3- بعدما دخلت النسخة الأولى من الصاروخ الخدمة عام 1962، تلتها النسخة الثانية "مينيتمان — 2"، التي دخلت الخدمة عام 1965.

    4- في عام 1968 بدأت تجارب النسخة الثالثة من الصاروخ "منيتمان — 3"، ودخل الخدمة عام 1970، وتم الإعلان عنها رسميا بعدها بخمس سنوات.

    5- قامت شركة "بوينغ" عام 1986بإنشاء صوامع تحت الأرض لتصبح الصواريخ في وضع آمن داخل مواقع تخزينها.

    6- في عام 1993 بدأت "بوينغ" في تطوير أنظمة إلكترونية خاصة بتوجيه الصارخ تسمح بإطالة عمره حتى 2020.

    في عام 1998 تم إجراء تجربة ناجحة لإطلاق النسخة المحدثة من الصاروخ "مينيتمان — 3" بنظام توجيه متطور، واستمرت عملية التطوير حتى عام 2009.

    7- وبحسب موقع "قيادة القصف الشامل" التابع للجيش الأمريكي، يتكون الصاروخ من 3 مراحل بثلاث محركات تعمل بالوقود الصلب، ويتجاوز وزنه 36 طنا، وقطره 1.67 متر، ويزيد مداه عن 9 آلاف كيلومتر، ويمكنه التحليق على ارتفاع يتجاوز 1100 كيلومتر.

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