بالفيديو... "سو 24" و"سو 34" تتزودان بالوقود في الجو

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر عملية تزويد طائرات "سو 24" و"سو 34" بالوقود في الجو. وتعتبر هذه الأمور من أكثر الأمور صعوبة بما في ذلك للطيارين.

وأشار موقع القناة أن القوات الجوية الروسية التابعة للمنطقة الشرقية من روسيا قامت بتمارين ومناورات على تزويد الطائرات والمقاتلات الحربية بالوقود خلال الطيران فوق منطقة خاباروفسك.

وأظهر المقطع عملية تزويد طائرات "سو 24" و"سو 34" بالوقود، وتعتبر عمليات تزويد الطائرات بالوقود جوا من أصعب وأعقد الأمور التي تجابه الطيارين المحترفين.

وتقوم وزارة الدفاع الروسية، باستمرار، بهذا النوع من التمارين لطياريها العسكريين ليلا ونهارا.

يذكر أن عملية تزويد الطائرات بالوقود جوا هي عملية قد تنفذ بشكل فردي وجزئي أو بشكل جماعي.