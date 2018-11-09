مقاتلات روسية تقصف أهدافا في القرم (فيديو)

شهدت أجواء شبه جزيرة القرم الروسية مناورات عسكرية شاركت بها مقاتلات روسية من طراز "سو-25"، "سو-30" و"سو-27"، مستهدفة أهدافا أرضية بالإضافة لقيامها بطلعات تكتيكية.

شاركت 10 مقاتلات روسية في هذه التدريبات، وتم استخدام 400 قذيفة مختلفة الأنواع في التدريبات، منها 30 صاروخ جوي وأكثر من 50 صاروخا موجها.

ووصلت مدة الطيران لقاذفات "سو-25" في التدريبات لأكثر من 80 ساعة، ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا من هذه المناورات.

بينما وفرت مقاتلات "سو-30" و"سو-27" غطاء جويا للمقاتلات الهجومية كما وقامت الطائرات على اعتراض أهداف جوية بالإضافة لقيامها بمناورات لصواريخ تم إطلاقها باتجاهها.

يذكر بأن مقاتلات تابعة لوزارة الدفاع الروسية قد أجرت هذا الأسبوع 161 طيرانا استطلاعيا من 68 مطار.

كما وحلقت المقاتلات الروسية 4 مرات في الأجواء الروسية لاعتراض انتهاكات محتملة للأجواء الروسية، في الوقت الذي أجرت 16 طائرة أجنبية بما فيها طائرات تجسس أمريكية استطلاعا إلكترونيا على طول الحدود لروسية.