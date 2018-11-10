فقدان 3 إسرائيليين في سيول الأردن

ذكرت القناة العاشرة العبرية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تواصلت مع المملكة الأردنية بهدف معرفة مصير 3 سياح إسرائيليين، كانوا في عمان إبان السيول التي اجتاحت المملكة، أمس الجمعة.

وأفادت القناة بأن وزارة الخارجية حاولت التواصل مع سفيرها في العاصمة الأردنية، عمان، بهدف معرفة مصير 3 سياح إسرائيليين، كانوا في الأردن، رغم إعلان السلطات الأردنية عن فقدان 11 شخصا، حتى الآن، جراء تلك السيول.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED سيول الأردن تجرف ثاني وزير في الحكومة