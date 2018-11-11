رعب في السماء... مقاتلات روسية تفتح أبواب الجحيم (فيديو)

يمتلك الجيش الروسي قدرات خارقة تجعله واحد من أقوى جيشين في العالم، وتعد الطائرات الحربية واحدة من أخطر أسلحته القتالية.

© Sputnik . Denis Abramov تعرف على قدرات الجيش الروسي

وإضافة إلى احتلاله المرتبة الأولى عالميا في قوة الدبابات، فإن القوة الجوية الروسية تتكون من تشكيلة هائلة من الطائرات الحربية والمقاتلات، التي يصل عددها إلى حوالي 4 آلاف طائرة حربية، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

وتتكون القوة الجوية الروسية أنواع مختلفة من الطائرات تشمل 818 مقاتلة، و1416 طائرة هجومية، إضافة إلى 1524 طائرة نقل عسكري، و414 طائرة تدريب.

ويصل عدد المروحيات إلى 1451 مروحية، بينها 511 مروحية هجومية.

ورغم اختلاف المهام، التي تختص بها المقاتلات والطائرات الهجومية، عن مهام مروحيات النقل الثقيلة، والمروحيات الهجومية، إلا أن بعض المعارك تتطلب قيام أنواع مختلفة من الطائرات مهام مشتركة في أوقات متزامنة.

https://t.co/wFeMHvPiJa — Russian Military Transport Aircraft and Military Vehicles in action —

A great video of Russian Military aircraft and military vehicles in action pic.twitter.com/UlFqK1AaHj — Warfare Web (@warfarenews) June 2, 2018

ونشرت قناة "أرمد فورسيس أبديت" على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يرصد جانبا من القوة الهائلة، للطائرات الروسية في وضع إطلاق النار بالذخيرة الحية.

وتظهر في الفيديو مقاتلات حربية تشتبك مع أهداف تمثل عدوا افتراضيا، وطائرات نقل عسكري، وطائرات تزويد بالوقود تقوم بعمليات دعم للمقاتلات وتزويدها بالوقود في الجو، إضافة إلى مروحيات عسكرية تشارك في عمليات قتالية.