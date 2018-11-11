سفن عملاقة... كيف تقلع المقاتلات الحربية في عرض البحر (فيديو)

تعد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيمتز" من أضخم حاملات الطائرات الحربية في العالم، ويمكنها الإبحار لفترات غير محدودة دون التزود بالوقود اعتمادا على محركات تعمل بالطاقة النووية.

وتعتبر السفن من هذا الطراز، هي الأكبر في العالم، وتبلغ حمولتها 106 آلاف طن، وطولها 332.8 أمتار وعرضها 76.8 أمتار.

We toured the largest aircraft carrier in the world — which can house more than 75 aircraft but doesn't have urinals https://t.co/Uyel0vC0cm pic.twitter.com/mYVgeoWxPr — Business Insider (@businessinsider) January 23, 2018

وتعتبر عمليات إقلاع الطائرات وهبوطها على متن حاملات الطائرات من أكثر الأمور تعقيدا، حيث يتطلب ذلك تجهيزات ميكانيكية خاصة تسمح للطائرة بوصول سرعتها القصوى عند في مسافة محدودة، وكذلك التوقف في وقت قياسي عند الهبوط.

Gerald R. Ford-class — The Largest Aircraft Carrier in The World https://t.co/myuxRO0Bff — Ferreira Izidio JR (@FerreirraIzidio) November 4, 2018

ويوضح فيديو نشرته قنالة "لارجست دام" على موقع "يوتيوب" الوسائل الميكانيكية، التي تقوم بعملية جر بسرعة فائقة للطائرات الحربية عند الإقلاع، وتكون أدوات الجر تحت العجلة الأمامية للطائرة، وهي التي تظهر على شكل خط مستقيم تتحرك عليه الطائرة عند الإقلاع.

ويتم إيقاف الطائرة عند الإقلاع باستخدام مكابح هيدروليكية تتعلق بجسم الطائرة عند الهبوط.