9 معلومات عن ثاني أضخم حاملة طائرات في العالم (فيديو وصور)

وتعد حاملة الطائرات الأمريكية " يو إس إس نيمتز " ثاني أضخم حاملة طائرات حربية في العالم، بحسب موقع " فايترجيت وورلد " الأمريكي، الذي أورد 9 معلومات عنها:

1- دخلت السفينة الخدمة عام 1975 وتكلف إنشاءها مليار دولار أمريكي.

2- لا تحتاج إلى إعادة التزود بالوقود لعشرات الأعوام، لأنها مزودة بمفاعلين نوويين مخصصة لتشغيل محركاتها الأربعة.

3- أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى قائد أسطول المحيط الهادئ تشيستر نيمتز، خلال الحرب العالمية الثانية.

4- يصل وزن السفينة إلى 100 ألف طن، وطولها 332.8 مترا، وطول أقصى عرض لها 76.8 مترا.

Nimitz class aircraft carrier in the Navy fifth Monster United States https://t.co/8cBpGIXo3j pic.twitter.com/pbJkk3c6Mf — Francisco Matos (@Francis94266230) November 11, 2018

5- سرعة السفينة 58.8 كم / الساعة، وتمتلك وسائل حرب إلكترونية وأسلحة دفاعية لحماية السفينة، إضافة إلى سفن حربية أخرى وغواصات لمرافقتها وتأمينها.

Ensign David Dysart observes as an F/A-18F Super Hornet assigned to the "Red Rippers" of Strike Fighter Squadron (VFA) 11 launches from the Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75). U.S. Navy 📸: Mass Communication Specialist 3rd Class Adelola Tinubu pic.twitter.com/N0sYEVFwp1 — Medals of America (@MedalsofAmerica) November 4, 2018

6- تحمل السفينة طاقم يزيد عدده عن 3 آلاف فرد، بينهم أطقم جوية وجنود وضباط، إضافة إلى عشرات الطائرات.

7- من بين الطائرات التي تحملها "إف — 18" بطرازات مختلفة، ومروحيات منها "سي هوكز".

USS Nimitz (CVN 68)



Nimitz-class Aircraft Carrier

90 Fixed & Rotary Wing Aircraft

104,000 Tons of Muscular Diplomacy



Ship's Company: 3,200

Ship’s Air Wing: 2,480



Beam: 252 ft (76.8 m)

Length: 1,092 feet (332.8 m)



The Sun Never Sets on The Stars & Stripes!#Navy pic.twitter.com/QPxVfeK5q1 — AMERICAN POWER!! (@_Pax_Americana_) November 11, 2018

8- تحمل السفينة منصات إطلاق صواريخ "سي سبارو" (سطح جو)، لمواجهة الطائرات المعادية، إضافة إلى المدافع والصواريخ المضادة للسفن الحربية.

9- يعمل على متن السفينة أحدث مقاتلات الجيش الأمريكي، وهي "إف — 35" الشبحية، التي تواجه مشكلات فنية رغم إعلان دخولها الخدمة في الأسطول الأمريكي.