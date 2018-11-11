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23:10 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    حاملة الطائرات تيودور روزفلت

    9 معلومات عن ثاني أضخم حاملة طائرات في العالم (فيديو وصور)

    © REUTERS / U.S. Navy
    رصد عسكري
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    تمثل حاملات الطائرات قواعد جوية متحركة بما تملكه من عتاد عسكري يشمل مئات المقاتلات الحربية والصواريخ.

    أحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78))
    © Photo/ Public domain
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    وتعد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيمتز" ثاني أضخم حاملة طائرات حربية في العالم، بحسب موقع "فايترجيت وورلد" الأمريكي، الذي أورد 9 معلومات عنها:

    1- دخلت السفينة الخدمة عام 1975 وتكلف إنشاءها مليار دولار أمريكي.

    2- لا تحتاج إلى إعادة التزود بالوقود لعشرات الأعوام، لأنها مزودة بمفاعلين نوويين مخصصة لتشغيل محركاتها الأربعة.

    3- أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى قائد أسطول المحيط الهادئ تشيستر نيمتز، خلال الحرب العالمية الثانية.

    4- يصل وزن السفينة إلى 100 ألف طن، وطولها 332.8 مترا، وطول أقصى عرض لها 76.8 مترا.

    5- سرعة السفينة 58.8 كم / الساعة، وتمتلك وسائل حرب إلكترونية وأسلحة دفاعية لحماية السفينة، إضافة إلى سفن حربية أخرى وغواصات لمرافقتها وتأمينها.

    6- تحمل السفينة طاقم يزيد عدده عن 3 آلاف فرد، بينهم أطقم جوية وجنود وضباط، إضافة إلى عشرات الطائرات.

    7- من بين الطائرات التي تحملها "إف — 18" بطرازات مختلفة، ومروحيات منها "سي هوكز".

    8- تحمل السفينة منصات إطلاق صواريخ "سي سبارو" (سطح جو)، لمواجهة الطائرات المعادية، إضافة إلى المدافع والصواريخ المضادة للسفن الحربية.

    9- يعمل على متن السفينة أحدث مقاتلات الجيش الأمريكي، وهي "إف — 35" الشبحية، التي تواجه مشكلات فنية رغم إعلان دخولها الخدمة في الأسطول الأمريكي.

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