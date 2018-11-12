نشر أول فيديو لمروحية "مي-26" المحدثة

وعرضت قناة "زفيزدا" أول لقطات لمروحية "مي-26تي2بي" المحدثة.

وتم تزويد النموذج الجديد بمقصورة زجاجية مزودة بشاشات متعددة الأوضاع، تعرض جميع المعلومات المتعلقة بالتحليق والمجال المحيط.

ونقلت القناة عن الطيار مكسيم شيجين: "تم تعديل المروحية لاستخدام نظارات الرؤية الليلية. ويمكن الآن للطيار القيام بالطلعات الجوية الليلية وتنفيذ عمليات الهبوط. كما تم تزويدها بطيار آلي رقمي جديد ونظام اتصالات جديد".

كما أن مقصورة النقل في المروحية لم تتغير ومازالت تتسع لـ82 مظليا، مزودا بالأسلحة والعربات المدرعة الخفيفة.

ولن يتم تصدير النموذج المحدث الجديد. وسيتم اعتمادها في القوات المسلحة الروسية فور الانتهاء من الاختبار.