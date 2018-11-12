صورة لنسخة نادرة من قاذفة "سو-24"

وهذه الطائرة هي طائرة التشويش "سو-24أم بي"، ووفقا للمدونة، ديانا ميخايلوفا، فإنه تم التقاط الصور في عام 1992 في المطار العسكري الأوكراني تشيرتكوف.

وكان لدى كل سرب من القاذفات في منتصف القرن الماضي، مضادات لوسائل الحرب الراديو إلكترونية.

Су-24МП — постановщик помех. Таких самолетов было выпущено всего десять. Фото: https://t.co/OzvhUxe2t3 pic.twitter.com/0MeE35CTVP — manny calavera (@mannycalavera15) November 9, 2018

وتختلف "سو-24أم بي" عن النسخة الأساسية بمظهرها الخارجي، فيها هوائية إضافية خلف قمرة القيادة. ومعدات الحرب الإلكترونية موضوعة في الحاويات الخارجية، وفي جسم الطائرة.

والطائرة مزودة فقط بأسلحة دفاعية، مدفع مدجج بستة أسطوانات وكذلك بصاروخين موجهين "إر-60".

وكانت أول رحلة للنموذج الأولي في ديسمبر/كانون الأول عام 1979، وحلقت أول طائرة بعد الإنتاج التسلسلي في أبريل/نيسان عام 1983.