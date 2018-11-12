بـ4 صواريخ... "روبوت" صيني يفاجئ الأسطول الأمريكي (فيديو)

يمثل الجيش الصيني أحد أكبر التهديدات العسكرية، التي ترعب الجيش الأمريكي، خاصة أنه يواصل الكشف عن أسلحة فتاكة برا وبحرا وجوا.

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE الصين تكشف عن صواريخ المقاتلة "جيه -20" لأول مرة (فيديو)

ومن بين تلك الأسلحة قارب صواريخ روبوتي، تم الكشف عنه هذه الأيام في العرض العسكري، الذي تنظمه الصين حاليا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين 12 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

ونشرت "شينخوا" مقطع فيديو يرصد قدرات القارب الصاروخي ومميزاته، مشيرة إلى أن طوله 7.5 أمتار، وعرضه 2.7 مترا، ويصل وزنه إلى 3.7 طن.

ويمكن للقارب الصاروخي الروبوتي أن يبحر بسرعة 83 كيلومترا في الساعة.

ويحمل القارب، الذي يمتلك قدرات هجومية عالية، 4 صواريخ عالية الدقة يمكن توجيهها نحو أهداف في نطاق يصل إلى 5 كيلومترات.

Watch China's 1st unmanned surface vehicle capable of launching missiles! It meets the public for the first time pic.twitter.com/bDztaY2pYH — China Xinhua News (@XHNews) November 12, 2018

ونقلت الوكالة عن المهندس الصيني، جينغ مين، قوله: "هذا القارب غير مأهول ويعمل دون تدخل البشر، وهو عبارة عن روبوت مسلح على سطح البحر".

وأضاف: "هذا السلاح الجديد خلاصة تكنولوجية محورية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنه تنفيذ مهام قتالية بصورة مستقلة، كما يمكنه العمل في ظروف بيئية متفاوتة خلال تواجده على سطح الماء".

وتستخدم الأساطيل البحرية القوارب السريعة بأنواعها لأنها تكون فعالة في علميات الدفاع الساحلي ضد الأهداف المعادية، كما يمكنها تنفيذ عمليات هجومية خاطفة ضد قطع بحرية أكبر حجما إذا حاولت الاقتراب من السواحل.