قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية تحصل على روبوت جديد

بدأ العمل على تطوير منظومة روبوتية روسية جديدة لقوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وكذلك ستحصل القوات على طائرة دون طيار.

وقال قائد قوات الحماية، إيغور كيريلوف: "يتم تطوير منظومة روبوتية واعدة متعددة المهام لقوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية والتي تحتوي على أنظمة روبوتية غير مأهولة".

© Depositphotos / 3dmentat روسيا تبني أول 3 غواصات روبوت نووية خلال عامين

ويوجد الآن لدى القوات روبوت عسكري يتم التحكم فيه عن بعد "إر دي-إر خي إر". وهو مصمم من أجل الكشف عن الإشعاع والكيميائي. ويمكن تزويد الروبوت بمعدات إضافية خاصة لجمع عينات من التربة والمياه والهواء. ويستطيع الروبوت تطهير المناطق المساحات.

ويبلغ وزن "إر دي-إر خي إر" حوالي 190 كيلومترا، وسرعته 1 كيلومتر في الساعة وهو قادر على تجنب العقبات بما في ذلك السلالم بارتفاع 25 سم. وهو يعمل 4 ساعات دون انقطاع. ويمكن التحكم به من على بعد أكثر من 2000 متر، وعن طريق الكابل على بعد لا يقل عن 200 متر. وقادر على حمل 50 كيلوغراما.