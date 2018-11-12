تزايد الطلب العالمي على الأسلحة الروسية... وبلدان عربية تملك الحصة الأكبر من العقود

وصرح ميخييف: "في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في الوضع الدولي يستمر نمو حجم الإمدادات العالمية من الأسلحة والمعدات العسكرية. ولاتزال دول الخليج تهتم بشكل كبير باستيراد أحدث المنتجات العسكرية والأكثر فعالية. كما أن الأسلحة، المكتوب عليها "صنع في روسيا"، تتمتع بالطلب المتزايد، لأنها أثبتت فعاليتها في الظروف القتالية والمناخية الصعبة في البحر والبر والجو".
وأكد ميخييف أن المعرض في البحرين يشكل فرصة رائعة لتقديم آخر التطورات العسكرية الروسية.
ولفت الانتباه إلى أن العديد من النماذج، التي ستعرض ليس لها نظائر في العالم وتتفوق على منافسيها الأجانب بالمؤشرات الرئيسية.
وتبدي بلدان الخليج اهتماما كبيرا بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، من طائرات ومروحيات وطائرات مسيرة، وخاصة المقاتلة متعددة الأغراض "سو-35" والمقاتلة "ميغ-29إم/إم2" وطائرة التدريب القتالي "ياك-130".
كما تحظى مروحيات "مي-28إن أي" و"كا-52" و"مي-35إم" و"كا-226تي" باهتمام الدول الأخرى. وستقدم روسيا في معرض البحرين المروحية الجديدة متعددة الأغراض "أنسات" ومروحية النقل الثقيلة "مي-26تي2".
كما ستقدم روسيا الطائرات المسيرة "تاخيون" و"أورلان-10 ي" و"أوريون-أي".
أما ما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي، فإن "روس أبورون إكسبورت" ترى آفاق تصديرية كبيرة لمنظومة الدفاع الجوي الأكثر شهرة "إس-400"، إضافة إلى منظومتي "بوك-إم2أي" و"تور-إم2أي"، إضافة إلى منظومة "بانتسير-إس1" ومنظومة الدفاع الجوي المحمولة "فيربا".
وتستعد "روس أبورون إكسبورت" لتنظيم منصة روسية موحدة خلال معرض الطيران الدولي الخامس القادم في البحرين، الذي سيجري في الفترة 14-16 تشرين الثاني/نوفمبر في قاعدة "الصخير" الجوية في البحرين. وستعرض روسيا أكثر من 250 سلاحا ومعدات عسكرية، التي أثبتت فعاليتها القتالية خلال عملية مكافحة الإرهاب في سوريا.
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