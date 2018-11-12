تزايد الطلب العالمي على الأسلحة الروسية... وبلدان عربية تملك الحصة الأكبر من العقود

قال المدير التنفيذي لشركة الأسلحة الروسية "روس أبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، إن الطلب العالمي على الأسلحة الروسية في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن العقود مع الدول العربية تشغل الحصة الأكبر من تلك الطلبات.

وصرح ميخييف: "في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في الوضع الدولي يستمر نمو حجم الإمدادات العالمية من الأسلحة والمعدات العسكرية. ولاتزال دول الخليج تهتم بشكل كبير باستيراد أحدث المنتجات العسكرية والأكثر فعالية. كما أن الأسلحة، المكتوب عليها "صنع في روسيا"، تتمتع بالطلب المتزايد، لأنها أثبتت فعاليتها في الظروف القتالية والمناخية الصعبة في البحر والبر والجو".

وزارة الدفاع Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation عوامل الاهتمام بمنظومة "إس-400" ودورها في توازن القوى السياسية والعسكرية

وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الأسلحة الروسية تجاوزت 50 مليار دولار، وتتمثل الحصة الأكبر بعقود مبرمة مع الدول العربية.

وأكد ميخييف أن المعرض في البحرين يشكل فرصة رائعة لتقديم آخر التطورات العسكرية الروسية.

ولفت الانتباه إلى أن العديد من النماذج، التي ستعرض ليس لها نظائر في العالم وتتفوق على منافسيها الأجانب بالمؤشرات الرئيسية.

وتبدي بلدان الخليج اهتماما كبيرا بأنظمة الدفاع الجوي الروسية، من طائرات ومروحيات وطائرات مسيرة، وخاصة المقاتلة متعددة الأغراض "سو-35" والمقاتلة "ميغ-29إم/إم2" وطائرة التدريب القتالي "ياك-130".

كما تحظى مروحيات "مي-28إن أي" و"كا-52" و"مي-35إم" و"كا-226تي" باهتمام الدول الأخرى. وستقدم روسيا في معرض البحرين المروحية الجديدة متعددة الأغراض "أنسات" ومروحية النقل الثقيلة "مي-26تي2".

كما ستقدم روسيا الطائرات المسيرة "تاخيون" و"أورلان-10 ي" و"أوريون-أي".

أما ما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي، فإن "روس أبورون إكسبورت" ترى آفاق تصديرية كبيرة لمنظومة الدفاع الجوي الأكثر شهرة "إس-400"، إضافة إلى منظومتي "بوك-إم2أي" و"تور-إم2أي"، إضافة إلى منظومة "بانتسير-إس1" ومنظومة الدفاع الجوي المحمولة "فيربا".

وتستعد "روس أبورون إكسبورت" لتنظيم منصة روسية موحدة خلال معرض الطيران الدولي الخامس القادم في البحرين، الذي سيجري في الفترة 14-16 تشرين الثاني/نوفمبر في قاعدة "الصخير" الجوية في البحرين. وستعرض روسيا أكثر من 250 سلاحا ومعدات عسكرية، التي أثبتت فعاليتها القتالية خلال عملية مكافحة الإرهاب في سوريا.