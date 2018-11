تزايد الطلب العالمي على الأسلحة الروسية... وبلدان عربية تملك الحصة الأكبر من العقود

وصرح ميخييف: "في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في الوضع الدولي يستمر نمو حجم الإمدادات العالمية من الأسلحة والمعدات العسكرية. ولاتزال دول الخليج تهتم بشكل كبير باستيراد أحدث المنتجات العسكرية والأكثر فعالية. كما أن الأسلحة، المكتوب عليها "صنع في روسيا"، تتمتع بالطلب المتزايد، لأنها أثبتت فعاليتها في الظروف القتالية والمناخية الصعبة في البحر والبر والجو".

وزارة الدفاع Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation