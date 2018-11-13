إيطاليا تخفض عدد مشتريات المقاتلة الأمريكية "إف-35"

تدرس الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تم تشكيلها في يونيو / حزيران، خفض نفقات الدفاع من أجل إنفاق المدخرات على الضمان الاجتماعي والحد من الإعفاءات الضريبية. ولذلك ، فإن السلطات تتفاوض مع الولايات المتحدة لتقليل عدد مشتريات مقاتلات F-35 الجديدة.

وبحسب موقع Defense News تخطط الحكومة في السنوات الخمس المقبلة للحصول ليس على 10 مقاتلات، كما اتفق الجانبان سابقاً، بل 6 أو 7. ولا يزال الاتفاق لشراء 90 طائرة من طراز "إف-35أ" و30 من طراز "إف-35بي" ساري المفعول.

ونقل الموقع عن وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينت قولها إن البلاد لديها التزامات أخرى للإنفاق، لذا فإن الحكومة ستحاول تمديد وقت تسليم المقاتلات.

لوكهيد مارتن إف-35 لايتنيغ: مقاتلة متعددة المهام مشهورة باسم إف-35 أحادية المقعد والمحرك، بالإضافة إلى القدرة على التخفي وهي ثاني مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية وثمرة برنامج مقاتلة الغارة المشتركة والتي ستحيل العديد من المقاتلات إلى التقاعد ومنها، إف إيه-18 وإف-16 وإيه-10 وإيه في-8بي" والمقاتلة البريطانية هاربر الثانية.