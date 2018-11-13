سوريا... عودة "صيادي ميركافا"

وما يسمى بصياد الدبابات عبارة عن آلية مدرعة مزودة بصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع أطلق عليها اسم فني هو "9بي148".

وخصصت هذه الآلية لمكافحة دبابات "ماغاش" و"شوت" و"ميركافا" الإسرائيلية.

© AFP 2018 / THOMAS COEX دبابة ميركافا الإسرائيلية

وحصل الجيش السوري على آليات "9بي148" في ثمانينات القرن الماضي.

ولم يستخدمها الجيش السوري خلال الحرب ضد المجموعات المسلحة الإرهابية حين ظلت موجودة في مستودعات تخزين الآليات العسكرية.

وأخيرا تم رصد "صيادي الدبابات الإسرائيلية" ضمن صفوف الجيش السوري وفق إفادة وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

ويرى خبراء عسكريون أن قرار استدعاء "صيادي ميركافا" للخدمة في الجيش السوري صدر في وقت سابق حين كانت العمليات القتالية على أشدها، وكانت ثمة حاجة إلى أسلحة الدقة العالية مثل صاروخ "كونكورس" الذي يصل مداه إلى 4000 متر ويمكن بواسطته تدمير ما يعيق تحرك القوات.

ويسود الهدوء جبهات القتال في سوريا الآن، ويظل "صيادو الدبابات" بلا عمل، ولكن هذه الآليات تبقى جاهزة للاستخدام عند الضرورة.