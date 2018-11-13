الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" يغادر البحر المتوسط

أعلن رئيس الخدمة الصحفية لأسطول الشمال، فاديم سيرغا أن السفينة الصاروخية "مارشال أوستينوف" غادرت البحر المتوسط، يوم الاثنين، وأبحرت في المحيط الأطلسي، وهي ترأس مفرزة من السفن وسفن الدعم من الأسطول الشمالي.

ووفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، تشمل المفرزة ناقلة "دوبنا" وسفينة الإنقاذ "إس بي-406". وسيواصل طاقم الطراد التدريبات على محاربة الغواصات والدفاعات الجوية وكذلك القتال من أجل البقاء على قيد الحياة في المحيط الأطلسي. وتشارك في هذه التدريبات أيضا المروحيات البحرية، وستقوم بتنفيذ مهام متنوعة والإقلاع بطرق مختلفة من على متن "مارشال أوستينوف".

© Sputnik . Pavel Lvov "مارشال أوستينوف" يدمر صواريخ مجنحة في البحر المتوسط

وبدأت رحلة الطراد الصاروخي الطويلة في 5 يوليو/ تموز من هذا العام. وتواجد في البحر من المتوسط منذ 11 أغسطس/ آب، وقام بمهام مختلفة كجزء من القوات البحرية الروسية المتواجدة هناك بشكل دائم. وعبرت السفينة 18 ألف ميل بحري.

ودخل الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" الخدمة في عام 1986. وحدث وأصلح عدة مرات. وهو جزء من الأسطول الشمالي. الطاقم — 476 شخصا. يحمل المدفعية والمدفعية المضادة للطائرات، والصواريخ المضادة للغواصات، والطوربيدات ومجموعة الطيران من مروحيات "كا —27".