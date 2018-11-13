دبابة للانتحار

ولكن هناك دبابة أمريكية أخرى سيئة الصيت هي "إم60" (M60).

وتوجد دبابات "إم60" (M60) في حوزة العديد من جيوش العالم.

وتوصف هذه الدبابة المعروفة باسم "باتون" بأنها انتحارية، إذ أن طاقمها يلقى مصرعه بالضرورة وتكون فرصة النجاة معدومة حينما يصيبها الصاروخ الحديث المضاد للدروع.

© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff دبابة "أبرامز"

يذكر أنه تم تدمير أكثر من خمسين دبابة "إم60" في اليمن في الفترة الأخيرة.

وشهدت تركيا أيضا وقوع حوادث كثيرة لانفجار واحتراق دبابات "إم60".

ولهذا السبب اضطر عسكريو تركيا إلى الحد من استخدام دبابات "إم60" بحسب ما ذكرته وكالة أنباء موردوفيا.