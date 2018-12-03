مقاتلات "ميغ-31" تعترض طائرة "اخترقت" المجال الجوي الروسي

وأعلنت إدارة الإعلام، التابعة للقوات الجوية الروسية، أن طياري مقاتلات أسطول المحيط الهادئ في كامتشاتكا اعترضوا طائرة، انتهكت المجال الجوي الروسي في كامتشاتكا في ظروف جوية صعبة، وذلك ضمن إطار مناورات أجرتها، اليوم الاثنين 3 كانون الأول/ديسمبر.

فقد كلفت إحدى مقاتلات "ميغ-31" باختراق المجال الجوي للبلاد بهدف إجراء عملية استطلاع جوي ومحاكاة الهجمات ضد الأهداف العسكرية الهامة في كامتشاتكا.

وتم استخدام مقاتلات "ميغ-31" لاعتراض طائرة "العدو". وقام طيارو أسطول المحيط الهادئ بإجراء عمليات البحث واعتراض الهدف من ثم قاموا بإطلاق الصواريخ الإلكترونية عليها. وتمت إصابة الهدف بنجاح.

وتميزت المناورات بأن المهمة القتالية نفذت في الظروف الجوية الصعبة، ووفقا للقيادة فإن الطاقم أدى المهمة بنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن المقاتلة الاعتراضية "ميغ-31" هي أسرع مقاتلة تتواجد في الخدمة وتتمكن من تدمير الطائرات والصواريخ المجنحة والأقمار الصناعية، التي تحلق على ارتفاع منخفض.