منظومات "بال" و"باستيون" تدمر سفن "العدو" في شبه جزيرة القرم

بدأت مناورات في شبه جزيرة القرم بمشاركة منظومات "بال" و"باستيون".

أعلنت الخدمة الصحفية للأسطول الأسود أن مناورات المنظومات الساحلية تجري بالتعاون مع منظومات الاستطلاع الساحلية المتنقلة في البحر والجو.

© Sputnik . Vitaliy Ankov مناورات لمنظومتي "باستيون" و"بال" في القرم

وقالت الخدمة: "تجري المنظومات الساحلية الصاروخية "بال" و"باستيون" تدريبات مخطط لها بالتعاون مع منظومات الاستطلاع الساحلية المتنقلة في الجو والبحر في حقول التدريب في القرم، وتتدرب على تطوير المهارات العملية اللازمة لتوجيه ضربات صاروخية تقليدية".

وأشارت الخدمة الصحفية أن هدف المناورات هو تحسين مهارات الجنود في تنفيذ مهام العثور على أهداف فوق سطح الماء وتوجيه المنظومة إلى الهدف وتجهيزها لضربات صاروخية في مختلف الظروف. كما تدربت المنظومات على تدمير سفن "العدو" الافتراضي.