الغواصات الروسية تبحر دون الحاجة للصعود إلى سطح الماء

موسكو — سبوتنيك. وقال رحمانوف للصحفيين منوها إلى أن العمل على إنشاء الوحدتين تم ببناء وحدتين هما "مالاخيت" و"روبين": "تم تطوير وحدتين مختلفتين وبناؤهما كنموذجين معمليين. مهمتنا في الوقت الحالي هي وضع الوحدة في النموذج الأولي للغواصة وبدء التجارب في البحر مع أخذ عامل الضغط في الاعتبار".
وأشار رحمانوف إلى أن تجارب الوحدات اللاهوائية أعطت نتائج إيجابية في المرحلة الحالية مضيفا: "كل شيئ يعمل".
جدير بالذكر، أن الوحدات اللاهوائية هي محركات تحوي تكنولوجيا تسمح للغواصات بالإبحار بدون الحاجة إلى الصعود إلى سطح الماء.
يذكر أن محطات الطاقة روسية الصنع تختلف من حيث المبدأ عن مثيلاتها الأجنبية، وهذا يتعلق بطريقة إنتاج الهيدروجين، ولكيلا تحمل الغواصة على متنها الهيدروجين عالي النقاء يقتضى المشروع الروسي بإنتاج الهيدروجين المطلوب للاستهلاك عن طريق معالجة وقود الديزل.
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