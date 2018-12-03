الغواصات الروسية تبحر دون الحاجة للصعود إلى سطح الماء

أعلن رئيس الشركة المتحدة لبناء السفن، أليسكي رحمانوف، اليوم الاثنين، أنه تم تصميم النماذج المعملية للوحدات اللاهوائية التي تساعد الغواصات على الإبحار بدون الحاجة للصعود إلى سطح الماء، وأنها تنتظر بدء التجارب على النموذج الأولي لمقصورة الغواصة في البحر.

موسكو — سبوتنيك. وقال رحمانوف للصحفيين منوها إلى أن العمل على إنشاء الوحدتين تم ببناء وحدتين هما "مالاخيت" و"روبين": "تم تطوير وحدتين مختلفتين وبناؤهما كنموذجين معمليين. مهمتنا في الوقت الحالي هي وضع الوحدة في النموذج الأولي للغواصة وبدء التجارب في البحر مع أخذ عامل الضغط في الاعتبار".

© Depositphotos / 3dmentat روسيا تبني أول 3 غواصات روبوت نووية خلال عامين

وأشار رحمانوف إلى أن تجارب الوحدات اللاهوائية أعطت نتائج إيجابية في المرحلة الحالية مضيفا: "كل شيئ يعمل".

جدير بالذكر، أن الوحدات اللاهوائية هي محركات تحوي تكنولوجيا تسمح للغواصات بالإبحار بدون الحاجة إلى الصعود إلى سطح الماء.

يذكر أن محطات الطاقة روسية الصنع تختلف من حيث المبدأ عن مثيلاتها الأجنبية، وهذا يتعلق بطريقة إنتاج الهيدروجين، ولكيلا تحمل الغواصة على متنها الهيدروجين عالي النقاء يقتضى المشروع الروسي بإنتاج الهيدروجين المطلوب للاستهلاك عن طريق معالجة وقود الديزل.