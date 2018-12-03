سباق دبابات في درجة حرارة 20 تحت الصفر (فيديو)

يحتفل أحد أعضاء معرض "Egypt Defence Expo(EDEX-2018" – المصنع الروسي "أورال زافود فاغون" بالذكرى الـ120على ولادة مصمم دبابات "تي-34" الأسطورية، ميخائيل كوشكين، اليوم وهو يوم افتتاح المعرض.

قرر المصنع بهذه المناسبة إجراء منافسة غير عادية. ولأول مرة جرى سباق لدبابات من ثلاثة أجيال "تي-34" و"تي-72" و"تي-90" في حقل التدريب العسكري في منطقة أورال.

وعلق المدير العام للمصنع ألكسندر بوتابوف الموجود حاليا في مصر في معرض EDEX-2018 على السباق الذي جرى تكريما للذكرى الـ120 ليمخيائيل كوشكين قائلا:

"من المؤكد أنه يمكن اعتبار ميخيائيل إليتش كوشكين أحد مؤسسي المدرسة الوطنية لبناء الدبابات، فدباباته "دبابة النصر" ("تي-34") سلف الدبابات الحديثة. وكل الدبابات التي طورت في مصنعنا أخذت شيئا من الدبابة الأسطورية "تي-34"، أذكر أن "تي-34" كانت من أول الدبابات التي صدرت إلى الخارج على نطاق واسع ومصر هي من أول الدول العربية التي اشترتها".

أنشأ ميخائيل كوشكين دبابة "تي-34" في عام 1939. وأصبحت بساطة وموثوقية تصميمها من أعظم النجاحات الهندسية في القرن العشرين. وتعتبر هذه الدبابة من الدبابات السوفيتية المشهورة وكذلك من أفضل الدبابات والرمز الأكثر شهرة في الحرب العالمية الثانية. وأشار الكثير من الخبراء إلى تفوقها في القدرة على المناورة والتنقل.

آخر نسخة منها "تي-35-85" وهي الآن في خدمة دول مختلفة حتى الأن. وأرسلت إلى مصر في عام 1955 جنبا إلى جنب من المعدات العسكرية الأخرى.

ويشارك "أورال فاغون زافود" في معرض EDEX-2018 الذي يجري في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول.

وستعرض أحدث نسخ من "تي-72" و"تي-90" في معرض مصر.