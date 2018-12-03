انطلاق معرض "إيديكس - 2018" بإقبال واسع... تعرف على أبرز الدول المشاركة فيه

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض "إيديكس - 2018" في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشهد اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس — 2018"، إقبالا واسعا من الزائرين ومئات الشركات التي تعرض أحدث منتجاتها الدفاعية.

وتعرض شركات الصناعات الدفاعية للدول الكبرى أحدث منتجاتها، وتعد الشركات الروسية والأمريكيه والبريطانية والصينية من أبرز الدول المشاركة في المعرض.

ومن أبرز الشركات الروسية المشاركة في المعرض، شركة "روس أوبرون إكسبورت"، وتشارك أمريكا بعدد كبير من الشركات، أبرزها شركة "بوينغ".

وتعرض شركة "بي إيه إي" البريطانية نموذج صواريخ ومركبات قتاليه.

وتعرض الصين نماذج لأحدث الصواريخ التي تنتجها، إضافه إلى عدد من الأسلحة المتخصصة في مجال الدفاع الجوي.

وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يقام برعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الجيش المصري.

ويشارك في مؤتمر "إيديكس — 2018" حوالي 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.