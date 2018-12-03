تعرف على أبرز 6 شركات روسية في "إيديكس - 2018"

تشارك 13 شركة روسية في معرض الأمن والدفاع "إيديكس - 2018"، الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين في القاهرة.

تشارك في المعرض أكثر من 40 دولة ومئات الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا.

ويستمر المعرض حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

ومن أبرز الشركات الروسية المشاركة في المعرض، شركات "سوخوي" و"ميغ"، اللتان تنتجان المقاتلات الحربية، وشركة "روشان هيليكوبترز" المصنعة لمروحية "كا — 52" التمساح، التي تعد من أخطر المروحيات الهجومية في العالم.

1- أفياهيلب غروب

شركة متخصصة في صيانة الطائرات الحربية الروسية، التي تستخدمها العديد من جيوش العالم، كما أنها توفر قطع الغيار الخاصة بأعمال الصيانة، إضافة إلى مشاركتها في إصلاح طائرات صناعة غربية.

2- إنترناشيونال ميليتري تكنيكال فورم

شركة روسية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية بدعم كامل من وزارة الدفاع الروسية.

3- ميغ

شركة متخصصة في صناعة المقاتلات الحربية طراز "ميغ" بأنواعها، وتعد من بين أفضل الشركات المصنعة للطائرات الحربية في العالم.

4- رشن أفييشن

"رشن أفييشن آند ميليتري غايد" هي شركة روسية متخصصة في تطوير منتجات إبداعية في مجال الصناعات الدفاعية، ولها تواجد واسع معارض السلاح الكبرى حول العالم.

5- رشن هيليكوبتر

وهي شركة روسية متخصصة في إنتاج المروحيات العسكرية وأبرزها مروحية "كا — 52" التمساح، التي تعرض في "إيديكس — 2018" في مصر.

6- سوخوي

تنتج هذه الشركة الطائرات الحربية والمدنية بأنواع مختلفة، وتنتج طرازات متنوعة من أخطر المقاتلات الحربية في العالم، وأبرزها "سو — 35" و"سو-57".