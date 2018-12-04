3 دول عربية تتجه لتصنيع أسلحتها محليا

وتعد مصر والسعودية والإمارات في مقدمة الدول العربية، التي تسير على هذا الطريق، وهو ما يمكن ملاحظته عند متابعة المنتجات العسكرية، التي تعرضها تلك الدول في الأجنحة المخصصة لها بمعرض "إيديكس — 2018" للصناعات الدفاعية.
ويبدو أن هذا التوجه يوافق توجه كل من السعودية والإمارات، اللتان تعرضان العديد من الأسلحة الدفاعية في المعرض.
وتظهر صور التقطتها "سبوتنيك" في المعرض، العديد من أنواع الأسلحة الدفاعية السعودية، والإماراتية، التي تشمل أسلحة برية أبرزها المدرعات المتطورة، والصواريخ وبعض أنواع الطائرات.
وتعرض الدولتان ذخائر وأسلحة خفيفة، تشمل بنادق بأعيرة مختلفة، ورشاشات ومدافع رشاشة.
وبدأت، أمس الاثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فعاليات معرض "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال الدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يتم تنظيمه برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.
ويشارك في المعرض نحو 10 آلاف زائر من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.
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