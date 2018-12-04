راجمات "جولان 1000" تكشف قوتها الجهنمية في سوريا

وأقوى راجمات العالم هي راجمة الصواريخ السورية المعروفة باسم "جولان 1000".

وتمت تجربتها خلال العمليات القتالية ضد المجموعات المسلحة الإرهابية، حيث سحقت صواريخ "جولان 1000" التي يبلغ وزن الواحد منها 500 كيلوغرام، مواقع الإرهابيين.

وبينت التجربة أن صواريخ "جولان 1000" قوية إلى درجة تتأثر معها الراجمة بانطلاقها كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء.

ووفقا لـ"وكالة أنباء موردوفيا"، خلع تيار نفاث أغطية الأنابيب التي تنطلق منها الصواريخ.

وبطبيعة الحال فإن الحادث لن يؤثر على إمكانية مواصلة الاستخدام القتالي لراجمة الصواريخ هذه، وإن فرض ذلك تطويرًا لمثبتات الأغطية.