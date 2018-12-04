شويغو يعلن عن المناورات المقررة في عام 2019

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ديسمبر، إن الوزارة تعتزم تنفيذ أكثر من 4 آلاف مناورة ونحو 8.5 آلاف فعالية عملية في عام 2019.

إذ قال شويغو: "سيكون عام 2019 غني بالفعاليات. فمن المقرر إجراء أكثر من 4 آلاف مناورة مختلفة النطاق ونحو 8.5 آلاف فعالية عملية للتدريب القتالي. وسيتم التركيز على استخدام تجربة القوات في الصراعات المسلحة الحديثة وتدريب القادة على تنفيذ المهام غير القياسية بشكل فعال".

© Sputnik . Sergey Mamontov شويغو يكشف عن تطور الثالوث النووي الروسي

ووفقا لأقواله، فإن الوزارة ستواصل ممارسات التفتيش المفاجئ للاستعداد القتالية للقوات. فقد أكد أن "مثل هذه العمليات تسمح بإظهار القضايا الإشكالية، التي لا تبدو واضحة في الأنشطة اليومية".

وقد بدأت القوات المسلحة، يوم 3 كانون الأول/ديسمبر، بالفترة الشتوية من التدريبات. وأشار الوزير إلى القيام بعمل تحضيري كبير في الجيش قبل بداية فترة التدريب الجديدة.

وأضاف شويغو: "تم إجراء أكثر من 7 آلاف درس ودورة، إضافة إلى إجراءات تحسين القاعدة التعليمية وإعداد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة".