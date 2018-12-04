اللواء طه بدوي لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة المصرية تعتمد بشكل كامل على منتجات "العربية" للبصريات

أكد اللواء طه بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة "العربية" للبصريات، أن 98% من منتجات الشركة مصرية، ولنا تعاون تكنولوجي مع عدد من الشركات العالمية.

وقال بدوي لـ "سبوتنيك"، إن عمليات النقل التكنولوجي مع الشركات العالمية تتم وفق احتياجات مصر بأسلوب التصنيع المشترك بما يتناسب مع التسليح العسكري المصري.

وأشاد رئيس "العربية" للبصريات، باعتماد القوات المسلحة المصرية بشكل كامل على منتجات الشركة، مشيرا إلى أنها تعمل وفق متطلبات الجيش المصري بالمواصفات العالمية العالية في المجال الكهروبصريات.

وأشار إلى أن تنوع مصادر السلاح يزيد من خبرات الشركة، على الرغم من أنه يمثل عبء إضافيا عليها، بسبب الاختلاف التكنولوجي من دولة إلى أخرى.