13 صورة... مصر تعرض أحدث أجهزة المراقبة والرؤية الليلية في "إيديكس 2018"

عرضت الشركة العربية العالمية للبصريات 3 طرازات من أجهزة المراقبة والرؤية الليلية، بجناجها الخاص في معرض "أيديكس 2018"، الذي تنظمه مصر.

ويعمل النوع الأول بتقنيات الرؤية الحرارية، بينما يعمل النوع الثاني بتقنية التكثيف الضوئي، وكلاهما تستخدمه القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية ليلا، في حين يشمل النوع الثالث أجهزة مراقبة تعمل نهارا وتختلف فيما بينها من حيث مدى الرؤية.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر

والشركة العربية العالمية للبصريات هي إحدى الشركات المصرية المشاركة في "إيديكس 2018".

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر

وبدأت، أمس الاثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فعاليات معرف "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر

وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجري تنظيمه برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر

ويشارك في المعرض حوالي 10 آلاف زائر من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 370 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab 1 / 9 © Sputnik . Ahmed Abdelwahab أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر © Sputnik . Ahmed Abdelwahab 1 / 9 © Sputnik . Ahmed Abdelwahab أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.