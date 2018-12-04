13 صورة... مصر تعرض أحدث أجهزة المراقبة والرؤية الليلية في "إيديكس 2018"

ويعمل النوع الأول بتقنيات الرؤية الحرارية، بينما يعمل النوع الثاني بتقنية التكثيف الضوئي، وكلاهما تستخدمه القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية ليلا، في حين يشمل النوع الثالث أجهزة مراقبة تعمل نهارا وتختلف فيما بينها من حيث مدى الرؤية.
والشركة العربية العالمية للبصريات هي إحدى الشركات المصرية المشاركة في "إيديكس 2018".
وبدأت، أمس الاثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فعاليات معرف "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجري تنظيمه برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.
ويشارك في المعرض حوالي 10 آلاف زائر من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 370 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- أجهزة مراقبة تنتجها الشركة العربية للبصريات في معرض إيديكس 2018 في مصر© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.
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