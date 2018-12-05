9 صور ترصد وجود أخطر مروحية في العالم بـ"إيديكس - 2018"

يشهد معرض "إيديكس 2018" العسكري وجودا كبيرا لشركات الأسلحة العالمية، المتخصصة في أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، ومن بين المنتجات التي يتم عرضها المروحية الهجومية الأخطر في العالم.

وتظهر 7 صور جانبا من مواصفات المروحية الهجومية الروسية "كا — 52"، التي حصلت عليها مصر من روسيا، لتتربع على عرش الأسلحة الروسية العاملة في الجيش المصري منذ عقود.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018

وتشارك شركة "رشن هيليكوبترز" المصنعة لمروحية "كا — 52" التمساح في معرض "إيديكس — 2018"

وبدأت، أمس الاثنين 3 ديسمبر / كانون الأول الجاري، فعاليات معرف "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

© Sputnik . Alaa Almotairy المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018

وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجرى برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018

ويشارك في المؤتمر حوالي 10 آلاف زائد من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Ahmed Abdelwahab

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Ahamed Abdelwahab

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 Alaa Almotairy

المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018 © Sputnik . Ahmed Abdelwahab 1 / 9 © Sputnik . Alaa Almotairy المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.