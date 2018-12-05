9 صور ترصد وجود أخطر مروحية في العالم بـ"إيديكس - 2018"

وتظهر 7 صور جانبا من مواصفات المروحية الهجومية الروسية "كا — 52"، التي حصلت عليها مصر من روسيا، لتتربع على عرش الأسلحة الروسية العاملة في الجيش المصري منذ عقود.
وتشارك شركة "رشن هيليكوبترز" المصنعة لمروحية "كا — 52" التمساح في معرض "إيديكس — 2018"
وبدأت، أمس الاثنين 3 ديسمبر / كانون الأول الجاري، فعاليات معرف "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجرى برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.
ويشارك في المؤتمر حوالي 10 آلاف زائد من من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Ahamed Abdelwahab
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018Alaa Almotairy
- المروحية الروسية كا 52 في معرض إيديكس 2018© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.
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