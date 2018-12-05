الناتو يكشف عن طرق جديدة لخرق الدفاعات العسكرية الروسية

وجد حلف شمال الأطلسي (ناتو) مفاتيح جديدة قد تساهم بانتصار وشيك على روسيا في شبه جزيرة القرم وكالينينغراد، وذلك من خلال كسر دفاعات الجيش الروسية في تلك المناطق.

ونقلت مجلة " Business Insider " الأمريكية عن قائد الأسطول الأمريكي الثاني، الأدميرال أندرو لويس، الذي اعتبر أن الناتو قادر على إلحاق الهزيمة بروسيا من خلال كسر دفاعاتها في منطقة شبه جزيرة القرم وكالينينغراد.

وشدد لويس على أهمية مراجعة التكتيكات العسكرية الروسية والتي يعول عليها الجيش الروسي لمنع القوات المعادية الوصول إلى الأماكن الاستراتيجية الروسية.

وقال لويس للمجلة: "بدون التطرق إلى التفاصيل السرية، فأنا متأكد أننا قادرين على خرق الدفاعات الروسية، لدينا حاملات طائرات وقوات برية لديها قدرات عالية".

وتابع قائلا: "لكن في ما يخص مفاتيح النصر فهي متعلقة بحسابات فيزيائية معقدة وسنقوم باستعمالها في الوقت المحدد".

ومن جانب آخر، اعتبر القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا، بن هودجز، أن قدرات روسيا الدفاعية لصد الأعداء ومنعهم من الوصول إلى المناطق الاستراتيجية يختلف بين منطقة وأخرى.

وقال بن هودجز: "لا شك أن منطقة شبه جزيرة القرم وكالينينغراد تمتلك وسائل دفاعية مختلفة، وقد عززت روسيا حضورها العسكري أكثر هذه السنوات، وبالتالي فمن الصعب على الناتو خرق الدفاعات الروسية هناك".