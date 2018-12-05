"الدبابة الطائرة" المصرية تتحدى موجة حر

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن مروحية "كا-52" الروسية الصنع تستأثر باهتمام الخبراء وزوار هذا المعرض العاديين.

K-52 Nile Crocodile Attack Helicopter At EDEX-2018 Exhibtion pic.twitter.com/bke6uf7oPO — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 3, 2018

​وفازت روسيا بعقد لتزويد مصر بمروحيات قتالية في عام 2017. والمروحية الفائزة هي "كا-52".

وذكرت الصحيفة أن النسخة المصرية من مروحية "كا-52" مزودة بنظام التنشين البصري الإلكتروني الجديد الذي يمكِّنها من إصابة مختلف الأهداف الأرضية والبحرية والجوية بفاعلية في النهار والليل.

وعن تسليح المروحية، قالت الصحيفة إن "الدبابة الطائرة" تحتوي على صواريخ غير موجهة وقنابل جوية ومدفع آلي عيار 30 ملم. ويمكن تزويدها بأحدث الأسلحة ذات الدقة العالية.

ويمكن أن تصل سرعتها إلى ما يزيد على 300 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع هذه المروحية الصعود إلى علو 5500 متر.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهات خارجية تتنافس على عقود في مصر ادعت قبل افتتاح المعرض أن موجة حر تسبب لمروحية "كا-52" مشكلات فنية. إلا أن مصادر مصرية نفت صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن المروحيات التي حصلت مصر عليها تمت تهيئتها للعمل في الطقس الحار.