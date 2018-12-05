مدرعة "أرغوس" تخوض تجربة ناجحة في سوريا

وفرقة الأورال هي إحدى فرق الدبابات بالجيش الروسي وإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية.

© Sputnik . V. Kiselev ظهور طائرة قتالية نادرة في سوريا

وأعلن جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية المركزية أن فرقة الأورال استبدلت عربات الاستطلاع المدرعة القديمة بعربات جديدة من طراز "أرغوس".

ويجري تزويد وحدات الجيش الروسي الأخرى بعربات "أرغوس".

وخصصت عربة "أرغوس" لاستطلاع مواقع العدو تمهيدا لقصفها بواسطة المدفعية، وإدارة نيران المدفعية.

وتحتوي عربة "أرغوس" على جهاز الرادار وجهاز حراري للرؤية الليلية ونظام حديث للتشويش الإلكتروني.

وتتيح عربة "أرغوس" تحديد إحداثيات أهداف مموهة بعيدة في أي وقت من النهار والليل، ونقلها إلى مراكز القيادة.

ويبلغ وزن عربة "أرغوس" حوالي 14 طنًّا، ويمكنها أن تسير على الأرض بسرعة 65 كيلومترا في الساعة، وتقدر على السير على الماء بسرعة تزيد على 7 كيلومترات في الساعة.

ويقودها طاقم مكوّن من 4 أشخاص.

وتم تسليحها بمدفع "بي كا تي إم" الرشاش عيار 7.62 ملم.

وذكر موقع إخباري روسي أنه تمت تجربة عربات "أرغوس" بنجاح في سوريا