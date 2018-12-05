منظم "إيديكس 2018" لـ"سبوتنيك": الأسلحة المصرية أدهشت الزوار

قال رئيس الشركة المنظمة لمعرض "إيديكس - 2018" للصناعات الدفاعية في مصر، توماس جونت، إن المعرض يعد من أفضل معارض الدفاع والتسلح، التي يتم تنظيمها.

وأضاف لـ" سبوتنيك " اليوم الأربعاء، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير للمعرض: "إن مصر استضافة معرضا ضخما للمتخصصين في الصناعات الدفاعية، هو الأفضل، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره".

وتابع: "المساهمة المصرية في المعرض فاقت التوقعات، والأسلحة المصرية، التي تم عرضها أدهشت الجميع".

واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.

© Sputnik . Ahmed Abd El-wahab رئيس الشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2018 مع مراسل سبوتنيك

وشاركت في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.