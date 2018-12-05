منظم "إيديكس 2018" لـ"سبوتنيك": الأسلحة المصرية أدهشت الزوار

وتابع: "المساهمة المصرية في المعرض فاقت التوقعات، والأسلحة المصرية، التي تم عرضها أدهشت الجميع".
واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.
وشاركت في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
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