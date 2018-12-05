"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ"إيديكس 2018" (صور)

شهد اليوم الثالث لمعرض الدفاع "إيديكس - 2018" إقبالا واسعا من الزائرين، والوفود الرسمية للدول المشاركة فيه، للإطلاع على أحدث المنتجات العسكرية، التي تعرضها مئات الشركات.

ورصدت كاميرا "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر / كانون الثاني الجاري، جانبا من فعاليات المعرض في أجنحة مختلفة، أبرزها الجناح الروسي، كما التقطت لأسلحة تعرضها دول أخرى بينها دول عربية.

© Sputnik . Alaa Almotairy صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"

واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.

صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018" © Sputnik . Alaa Almotairy

صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018" © Sputnik . Alaa Almotairy

صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018" © Sputnik . Alaa Almotairy

صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018" © Sputnik . Alaa Almotairy

صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018" © Sputnik . Alaa Almotairy

صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018" © Photo / Alaa Almotairy

صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018" © Sputnik . Alaa Almotairy

صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018" © Sputnik . Alaa Almotairy

رئيس الشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2018 مع مراسل سبوتنيك © Sputnik . Ahmed Abd El-wahab 1 / 9 © Sputnik . Alaa Almotairy صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"

وشارك في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.