"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ"إيديكس 2018" (صور)

ورصدت كاميرا "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر / كانون الثاني الجاري، جانبا من فعاليات المعرض في أجنحة مختلفة، أبرزها الجناح الروسي، كما التقطت لأسلحة تعرضها دول أخرى بينها دول عربية.
واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.
- صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"© Sputnik . Alaa Almotairy
- صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"© Sputnik . Alaa Almotairy
- صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"© Sputnik . Alaa Almotairy
- صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"© Sputnik . Alaa Almotairy
- صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"© Sputnik . Alaa Almotairy
- صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"© Photo / Alaa Almotairy
- صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"© Sputnik . Alaa Almotairy
- صور اليوم الثالث لمعرض "إيديكس - 2018"© Sputnik . Alaa Almotairy
- رئيس الشركة المنظمة لمعرض إيديكس 2018 مع مراسل سبوتنيك© Sputnik . Ahmed Abd El-wahab
وشارك في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
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