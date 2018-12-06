بعد مشاركة عالمية واسعة... هكذا ودعت مصر زوار "إيديكس 2018" (صور)

وودعت مصر زوار المعرض بطريقة وصفت بالـ"مدهشة"، حيث شاركت فيها فرقة الموسيقى العسكرية، التي عزفت النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ومزيجا من الأناشيد الوطنية، في ذات الوقت الذي تعالت فيه أصوات الألعاب النارية التي أضاءت سماء المعرض.
واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.
- مصر تودع إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- مصر تودع إيديكس 2018© Sputnik . Alaa ALmotairy
- مصر تودع إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- مصر تودع إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
- مصر تودع إيديكس 2018© Sputnik . Alaa Almotairy
وشارك في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)