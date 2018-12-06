بعد مشاركة عالمية واسعة... هكذا ودعت مصر زوار "إيديكس 2018" (صور)

اختتم معرض الدفاع "إيديكس 2018" فعالياته، أمس الأربعاء، التي استمرت على مدى 3 أيام، شهدت إقبالا واسعا من الزائرين من 41 دولة حول العالم.

وودعت مصر زوار المعرض بطريقة وصفت بالـ"مدهشة"، حيث شاركت فيها فرقة الموسيقى العسكرية، التي عزفت النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ومزيجا من الأناشيد الوطنية، في ذات الوقت الذي تعالت فيه أصوات الألعاب النارية التي أضاءت سماء المعرض.

© Sputnik . Alaa Almotiary مصر تودع إيديكس 2018

واختتم معرض "إيديكس — 2018" فعالياته، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة عالمية واسعة، شملت أكثر من 373 شركة عالمية ومحلية، بينها شركات عربية، عرضت أنواع جديدة من أسلحة يتم تصنيعها محليا.

مصر تودع إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

مصر تودع إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa ALmotairy

مصر تودع إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

مصر تودع إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy

مصر تودع إيديكس 2018 © Sputnik . Alaa Almotairy 1 / 5 © Sputnik . Alaa Almotairy مصر تودع إيديكس 2018

وشارك في المعرض وفود من 41 دولة، وشملت فعاليات الأيام الثلاثة للمعرض عرض أنواع مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وشهد جناح الأسلحة الروسية إقبالا واسعا من المتخصصين، الذين يسعون للتعرف على أبرز منتجات الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.