حاملات الطائرات الأمريكية لا تستطيع الدخول إلى البحر الأسود

لا يرى قائدان عسكريان روسيان إمكانية استخدام حاملات الطائرات الأمريكية في بحار تطل عليها روسيا.

وكان الأميرال الأمريكي أندرو لويس، قائد الأسطول الأمريكي الثاني، زعم أنه ليس بإمكان روسيا منع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام حاملات الطائرات في البحر الأسود وبحر البلطيق بالقرب من شواطئ روسيا.

وقال الأميرال فلاديمير كومويدوف، قائد سابق للأسطول الروسي في البحر الأسود، لـ"سبوتنيك"، تعقيبا على تصريحات قائد الأسطول الأمريكي الثاني، إنه ليس بإمكان الأمريكيين إدخال حاملات الطائرات إلى أي مكان وخصوصا البحر الأسود وبحر البلطيق.

وأشار الأميرال الروسي إلى أن دخول حاملة الطائرات إلى بحر البلطيق أمر صعب.

أما بالنسبة للبحر الأسود فإن دخول حاملات الطائرات الأمريكية إليه أمر غير ممكن لأن اتفاقية مونترو تحظر مرور حاملات الطائرات في مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود.

ولا تسمح هذه الاتفاقية لحاملات الطائرات بعبور مضيقي البوسفور والدردنيل إذا لم تكن تركيا طرفا للنزاع المسلح ولا يخيم عليها خطر الحرب مباشرة.

© AP Photo / Bullit Marquez حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان"

وقال الأميرال فلاديمير فالويف، قائد سابق للأسطول الروسي في بحر البلطيق، إنه يوافق الأميرال كومويدوف الرأي.

وذكر الأميرال كومويدوف أن الولايات المتحدة تمتلك 11 حاملة طائرات تحمل الواحدة منها نحو 90 طائرات، مؤكدا عدم إمكانية إدخالها إلى بحر البلطيق والبحر الأسود.