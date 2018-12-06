تزويد مقاتلة "سو-57" بالصاروخ الأسرع من الصوت "كينجال"

وفقا لبرنامج التسلح الحالي للدولة لعام 2018-2027، فإن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، ستزود بالصاروخ الأسرع من الصوت، حسبما ذكر مصدر في صناعة الطائرات.

وقال مصنعو الطائرات: "وفقا لبرنامج التسلح الحالي للدولة لعام 2018-2027، فإن المقاتلات من طراز "سو —57" سوف تجهز بصواريخ تفوق سرعة الصوت".

وبحسب مصدر مطلع في الصناعة، فإن "سو-57" ستزود بصواريخ ذات خصائص مشابهة لصواريخ "كينجال"، ولكنها ستوضع داخل جسم الطائرة وسيكون لها أبعاد أصغر.

ووفقًا لمصادر مفتوحة، فقد تم إنشاء الصاروخ الأسرع من الصوت "كينجال"، على أساس الصاروخ الباليستي في المنظومة التكتيكية "إسكندر"، كما أن "كينجال" من أسلحة مقاتلات "ميغ-31كي".

وتم إدخال منظومة "كينجال" الأسرع من الصوت والعالية الدقة في خدمة المنطقة العسكرية الجنوبية في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017.

وتم تصميم المقاتلة "سو-57" لتحقيق التفوق الجوي. وقامت بالرحلة الأولى في يناير/كانون الثاني 2010.

تجدر الإشارة إلى أن "سو-57" مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الخامس، صممت من قبل مكتب التصميم "سوخوي". وقد صنعت الطائرة باستخدام تكنولوجيا التخفي. وتتمكن من تدمير الأهداف البرية والجوية والبحرية، وتنفيذ مهام الاستطلاع، إضافة إلى تدمير أنظمة التحكم بطائرات العدو.