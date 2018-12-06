فرقاطة "أدميرال غورشكوف" الحديثة تدمر صاروخ "كاليبر" على بعد 700 كم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 6 كانون الأول/ديسمبر، أن الفرقاطة الحديثة "أدميرال غورشكوف" دمرت الهدف وهو صاروخ "كاليبر" على مسافة 700 كم في بحر بارنتس.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "المناورات جرت في أحد حقول الرمي التابعة لأسطول الشمال في بحر بارنتس. وتم إطلاق الصاروخ من حقل الرمي تشيجا في إقليم آستراخان. وكان الهدف، الذي تم إطلاق النار عليه على مسافة تزيد عن 700 كم".

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق النار تم بالدقة المحددة وتم تأكيد معايير الطيران والتقنية.

وقد انضمت فرقاطة "أدميرال غورشكوف" إلى الأسطول الشمالي، يوم 8 أيلول/سبتمبر من العام الجاري. وتعتبر أول سفينة تحمل على متنها صواريخ "كاليبر" في الأسطول الشمالي. وقد انتقلت الفرقاطة بين الأساطيل الروسية مرارا لاختبار منظومات الدفاع الجوي ومدفعية الصواريخ. وقد عبرت السفينة خلال الاختبارات أكثر من 80 ألف ميل، ونفذت أكثر من 62 مناورة، بما في ذلك 16 عملية إطلاق للنار.