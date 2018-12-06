القضاء الفوري على الهدف... حتى الجدران لن تحمي من المدفع الرشاش "شاك-12

نال المدفع الرشاش الروسي الحديث "شاك-12" اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية. وقد صمم للقضاء الفوري على الإرهابيين، الذي يحتجزون الرهائن ويستخدم للقتال القريب.

وقد قيم المحلل مارك إيبيسكوبوس في مجلة "ناشيونال إنترست" إمكانيات "شاك-12" بعيار 12.7X55 ملم.

ويبدأ المحلل من تاريخ صنع الرشاش، مشيرا إلى أن تجربة عملية مكافحة الإرهاب في بيسلان ومسرح موسكو، دفعت جهاز الأمن الروسي إلى تطوير سلاح أكثر فعالية.

© Sputnik . Vitaliy Belousov لا يمكنك الاختباء... قناصات روسية تخترق الجدران

وذكرت المجلة أن الأدرينالين وبهض الأدوية يمكن أن تقمع الإحساس بالألم، الناجم عن جروح الطلقات النارية، وفي هذه الحال فإن الإرهابي سيواصل العمل قبل الموت لبعض الوقت. وفي ظروف المدينة، فإن بضع ثوان قد تودي بأرواح الرهائن.

وتعمل الطلقات النارية بعيار 12.7X55 ملم في الرشاش "شاك-12" على حل هذه المشكلة. إذ تقضي هذه الذخيرة، التي يبلغ وزنها 33 غراما، على العدو فورا، حتى في حال اختبائه خلف الجدار. ويشكل المدى الفعال للسلاح 100 متر، ما يقلل من الأضرار المحتملة للمدنيين.

وقد تم صنع 3 أنواع من الطلقات للرشاش: الأولى خارقة للدروع، والثانية دون سرعة الصوت، مصممة لإطلاق النار الهادئ باستخدام كاتم الصوت، والثالثة خفيفة الوزن، مصنوعة من الألمنيوم ولها تأثير توسعي.

وقد تم صنع مخزن الرشاش من البلاستيك من أجل تعويض الوزن الثقيل للذخيرة. كما أن جزءا من هيكل الرشاش مصنوع من مواد بوليميرية والأجزاء المتبقية من الألمنيوم.

ويبلغ وزن "شاك-12" 5.2 كغ، وللمقارنة فإن وزن رشاش كلاشينكوف "أك-12" يبلغ 3.3 كغ.

وأشارت المجلة إلى أن روسيا تعمل بنشاط على الترويج لرشاش "شاك-12" كمنتج تصديري أيضا. وقد قامت بتقديميه في معارض أسلحة مختلفة في الهند والصين.