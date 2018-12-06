أقدم سفينة حربية في العالم تجري مناورات في القرم

"كامونا" بنيت في عام 1913، السفينة الوحيدة المتبقية من الأسطول الإمبراطوري الروسي التي ماتزال فعالة حتى يومنا هذا.

© Sputnik . Vitaly Timkiv أحدث سفينة "شبح" روسية تصل إلى القرم

أفادت قناة "تي في تسي" الروسية بأن البحارة الروس يطلقون على السفينة اسم "جدة الأسطول الروسي". وسفينة البحث والإنقاذ في الخدمة منذ 105 أعوام. وبدأ طاقم "كامونا" مرة أخرى بأداء مهامه في البحر الأسود بعد صيانة السفينة.

والمهمة الرئيسة ل"كامونا" في المناورات إنقاذ غواصة، تتوقف السفينة في منطقة الكشف عن غواصة غارقة ويقوم المختصون بإنزال جهاز АС-28 إلى المياه العميقة إلى 40 مترا. وتحت الماء يقترب هذا الجهاز من الغواصة الغارقة ويتحقق من مناعة الغواصة ومن ثم يخرج الغواصين.

ويستطيع هذا الجهاز رفع20 شخصا إلى سطح الماء مرة واحدة.

والمهمة الأخرى اختبار السفينة نفسها بعد الصيانة. فمعظم المعدات فيها ما تزال سوفيتية، ولكنها تعمل على الرغم من قدمها.

يقول البحارة إن سر طول عمر السفينة هي المادة الفريدة من نوعها التي صنع منها هيكل السفينة. ووفقا للأسطورة غمر الحديد لفترة طويلة في المستنقع لتشكيل طبقة تحميه من التآكل. وأجرى العلماء تجارب قبل بضع سنوات وحلوا اللغز، لقد استخدم مصنعو السفينة مادة لم تعد موجودة الآن تشبه الفولاذ الصلب، ولم تستطع مياه البحر المالحة إلحاق الضرر بالمعدن خلال أكثر من 100 عام.